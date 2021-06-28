В Балаклавской больнице до конца недели развернут ковидный госпиталь

За счет прекращения госпитализации плановых больных в больнице №9 снова развернут ковидный госпиталь.

Об этом 28 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов. По его информации, на прошлой неделе начали выписывать плановых пациентов, прием новых пока закрыли.

— На сегодня там находятся 160 пациентов, поэтому сейчас выписываем их и переводим в другие медучреждения. В среду-четверг планируем организовать там ковидный госпиталь, — заявил В.Денисов.

По его словам, на базе больницы №9 планируется развернуть 300 коек. Сделано это будет поэтапно, чтобы рационально использовать персонал.

В.Денисов также отметил, что в последнее время выписка пациентов замедлилась в связи с удлинившимся сроком лечения болезни.

— По сравнению с декабрем-январем, в структуре заболевших примерно на 10% стало больше пациентов со средним или тяжелым течением, таких в общей структуре сейчас приблизительно 40%, — пояснил В.Денисов.

С 26 июня в Севастополе каждый день регистрируют более 100 новых заболевших covid-19.