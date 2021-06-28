Ситуация по ковиду ухудшилась стремительно

Количество выявленных случаев заболевания covid-19, госпитализаций и выявленных пневмоний за последнюю неделю значительно выросли. Об этом 28 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его информации, на 70% за неделю выросло число заболевших (676 человек против 389 неделей ранее).

Все контролируемые показатели также увеличились примерно на 70%. Так, суточный темп прироста составил 0,71, среднемесячные темпы прироста также выросли на 70-80%, коффициент распространения составляет 1,35.

Свободный коечный фонд — 12% (83 койки), всего их развернуто 676, 114 коек на прошлой неделе развернуто в «Изумруде». 22 человека находятся в отделении интенсивной терапии, из них один — на инвазивном аппарате ИВЛ.

Значительно увеличилось число госпитализированных лиц старше 65 лет. Таких в стационарах сегодня — 261 человек против 227 неделей ранее. По пневмониям зафиксировано увеличение выявляемости в 1,4 раза.

По состоянию на утро 28 июня в Севастополе выявлено 116 новых случаев заболевания covid-19, умерли четыре человека в возрасте от 53 до 81 года.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16387 человек, выздоровели 14532, 730 умерли.