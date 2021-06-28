Прививаться стали вдвое больше

Ежедневное число поставивших прививки от covid-19 на прошлой неделе увеличилось вдвое, по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом 28 июня на аппаратном совещании в правительстве сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, на прошлой неделе ежедневно прививались 1200-1300 человек, до этого по 500-600 человек.

По информации В.Денисова, на 28 июня в Севастополе привились 82 тысячи человек первым компонентом и 65 тысяч — вторым. Всего в городе развернуты 26 пунктов вакцинации.

В.Денисов не стал отрицать, что сбои в поставках вакцины случаются.

При этом он сообщил, что вакцину регулярно подвозят в термоконтейнерах туда, где она заканчивается.

— Вакцина пришла, на сегодняшний день на остатке имеется 11 тысяч доз. Работа идет, осложнений нет, 48% в структуре вакцинированных — это люди в возрасте старше 60 лет (ранее этот показатель составлял 52%). Последнее говорит о том, что стали прививаться и более молодые люди, — сообщил В.Денисов.