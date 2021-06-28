Подсчитали ущерб от ливней

По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильных осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей.

Такие данные привел глава Республики Крым Сергей Аксенов, уточнив, что это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий.

В основном средства будут направлены на ремонт дорог. На ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений потребуется около 2,4 млрд рублей.

Сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, прошли в Крыму 17–18 июня. Действует режим ЧС регионального масштаба на востоке полуострова, в Керчи и в Ялте.