Газ дешевый и доступный в Казахстане и России

По степени доступности природного газа для населения среди европейских стран Россия находится на третьем месте, хотя до полной газификации страны пока далеко.

Агентство РИА Новости провело исследования по доступности природного газа для населения в странах Европы. Согласно данным, самый большой объем природного газа — свыше 6,5 тысячи кубических метров — на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, Казахстане и России. В конце рейтинга с количеством менее 1,4 тысячи кубических метров оказались Босния и Герцеговина, Молдавия и Украина.

В исследовании указан объем газа, который в 2020 году жители различных стран могли приобрести на свои средние зарплаты. При этом эксперты уточняют, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан.

Россия на третьем месте

Первое место в рейтинге занял Люксембург, среднестатистический житель которого на среднюю зарплату может приобрести в месяц 9,1 тысячи кубометров газа.

«В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе», — говорится в исследовании.

На втором месте — Казахстан (7,5 тысячи кубометров), где невысокие зарплаты и самая низкая стоимость газа из всех стран рейтинга.

На третьем месте — Россия, жители которой могут приобрести около 6,8 тысячи кубометров газа в год на среднюю зарплату.

В конце списка

Меньше всего природного газа могут приобрести украинцы.

«На средний заработок они могут купить чуть больше тысячи кубометров, то есть почти в девять раз меньше, чем в Люксембурге. Цены на газ на Украине по европейским меркам не самые высокие, однако в стране очень низкий уровень зарплат», — отмечается в исследовании.

На втором и третьем местах с конца находятся Молдавия и Босния и Герцеговина, в этих странах жители могут приобрести менее 1,4 тысячи кубометров газа в месяц.

Самый дешевый и самый дорогой

Эксперты также проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Самый дешевый газ в Казахстане (4,3 рубля за кубометр), на втором месте — Россия (6,5 рубля). Третье место занимает Белоруссия (10,8 рубля). Самый дорогой газ в Швеции (101,3 рубля за кубометр), а также в Нидерландах и Италии — более 80 рублей за кубометр.

Тем не менее в 24 странах Европы цены на газ снизились. Наиболее значительно газ подешевел в Литве (-27,2%), Болгарии (-23,3%) и Латвии (-20,2%). Подорожал — в девяти странах. Наиболее существенно цена на топливо выросла на Украине (более чем в два раза), Казахстане (+34,2%), Белоруссии (+14,5%). В России этот показатель составил три процента.

Газификация России

Программа газификации регионов России получила статус национального проекта в 2005 году. На тот момент уровень газификации составлял 53-60% в городах и менее 35% — на селе. За 15 лет задача полной газификации страны так и не была решена. Уровень газификации к началу 2020 года увеличился до 71,4%. В сельской местности газифицировано порядка 60% домохозяйств. Но до полной газификации еще далеко. В 23 субъектах федерации ее уровень недотягивает до 20%, в том числе в 11 — централизованное газоснабжение домохозяйств вообще отсутствует.

Данные по европейским странам подготовлены экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Центробанка, ОЭСР, Евростата, статкомитетов и регулирующих органов стран.