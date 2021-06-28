Электронную подпись можно бесплатно получить в налоговой
С 1 июля 2021 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС России.
Услуга бесплатна. КЭП выдаются в территориальных налоговых органах. Выбрать инспекцию можно на сате nalog.gov.ru в разделе — «Порядок получения электронной подписи» и записаться на прием онлайн.
Кто может обратиться за получением квалифицированного сертификата в Удостоверяющий центр ФНС России?
— Юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать без доверенности).
— Индивидуальный предприниматель.
— Нотариус.
Что необходимо для получения квалифицированного сертификата в Удостоверяющем центре ФНС России?
— Документ, удостоверяющий личность.
— СНИЛС.
— USB-носитель ключевой информации (специальная флешка — токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.
Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Можно использовать имеющиеся носители ключевой информации при наличии действующего сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ России на этот носитель.
Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сертификата также можно через «Личный кабинет налогоплательщика» — физического лица.