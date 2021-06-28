Бесшовные пересадки на 12-м маршруте поручено довести до ума

Изменения в схеме движения общественного транспорта по 12-му маршруту на аппаратном совещании 28 июня поручили довести до заявленного состояния.

Как объяснил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, цель данных изменений — упорядочивание и уход от дублирования маршрутов.

— Причиной всех этих изменений стало расторжение в одностороннем порядке контракта с перевозчиком, который осуществлял перевозку пассажиров по семи маршрутам численностью 90 автобусов малой вместимости, — сообщил он.

Речь идет о 12-м маршруте от 5-го километра до центра города, который дублировался маршрутами 12-А, 12-К и 120. В соответствии с новацией дептранса, эти три маршрута объединили и на 5-м километре создали пересадочный пункт.

В результате должно было уменьшиться количество микроавтобусов, которые едут в центр. Их должны заменить боьшие автобусы и троллейбусы.

— По итогу, мы убрали 90 единиц малой вместимости и заменили их 40 единицами троллейбусов и 30 автобусами среднего и высокого класса, которые приобрел Севэлектроавтотранс. Все это позволило разгрузить центр города, — доложил П.Иено, подчеркнув, что это удобно и экологично.

Губернатор на это указал, что применная так называемая бесшовная пересадка с транспорта на транспорт пока вызывает множество нареканий от жителей города. Особенно в части заявленного интервала следования, составляющего в идеале 3-4 минуты.

— Вы докладываете, что бесшовная пересадка происходит мгновенно, максимум ожидания — три минуты до пересадки из автобуса большой вместимости в троллейбус. Но люди говорят, что это не так, что приходится ждать троллейбуса, что есть сложности с выездом, — отреагировал на доклад глава города, распорядившись контролировать эту самую бесшовность, удобство, графики, сроки и инфраструктуру.

В ответ П.Иено пообещал устранить все замечания и довести все до идеала.

Кроме того, он заявил, что в рамках введенного переформатирования транспортной схемы жителям близрасположенных СНТ уже выдали 500 бесплатных карточек ЕГКС для удобства бесшовного перехода с транспорта на транспорт.

П.Иено также заявил, что до 10 июля на 5-м километре будут установлены остановочные павильоны.

— Остановеку на СНТ «Родник» мы уже установили и сделали разворотное кольцо. На каждой конечной остановке постоянно дежурят представители Севэлектроавтотранса и департамента транспорта. Встречаемся с людьми, разъясняем. Задача №1 — чтобы автобус на подвозе на 5-й километр шел по расписанию, — пояснил он, добавив, что количество троллейбусов на маршруте №12 в связи с такими улучшениями увеличилось на 12 единиц.

Тем временем недовольные оптимизацией севастопольцы продолжают комментировать нововведение в соцсетях: «Скажите как этот пересадочный узел поможет инвалидам зайти в транспорт, если там нет тротуара и заходить в транспорт надо прямо с проезжей части? Есть ли согласование с госавтоинспекцией, что посадочный узел расположен прямо на проезжей части и предоставляет опасность для жизни людей, так как нет никаких ограждений и транспорт может наехать на пассажира?», «Позор!! Вы ненавидите жителей Севастополя», «Это не оптимизация, это издевательство! А почему убрали автобусный маршрут номер 12? Кому он помешал? Был очень удобный маршрут! Пустите тогда туда троллейбус. Только не один и не до шести часов «ночи».