В южном пригороде Херсонеса нашли неразграбленный склеп

Первой масштабной находкой в рамках комплексной новостроечной археологической экспедиции на месте бывшей воинской части на ул.Древняя стал склеп в скальном уступе.

В обширной погребальной камере с тремя лежанками сохранились останки более 10 человек. Предварительная датировка находки — 4-6 век. Усыпальница оставалась неразграбленной и стояла закрытой закладной плитой со времен раннего христианства.

Сохранность костных остатков и частей саванов (погребальных тканей) не очень хорошая.

«Мы надеялись и на другие находки внутри склепа, но проверка металлодетектером показала, что их там нет. Можно ещё ожидать находки каких-то стеклянных украшений или чего-то подобного, но это будет видно позже, в процессе. Скоро с находками начнут работать реставраторы из государственного Эрмитажа, которым предстоит изучить остатки ткани на костях, и конечно антрополог, который оценит состояние костей, чтобы понимать, могут ли они в будущем попасть в коллекцию одного из археологических музеев», — рассказал ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, руководитель античной новостроечной археологической экспедиции ИИМК РАН Сергей Соловьев.

Работа на этом большом участке — месте будущего строительства историко-археологического парка продолжается. Археологи надеются на новые интересные находки.

Ранее ученым не было известно об этой части некрополя эллинистического и римского времени.

Археологическая экспедиция инициирована фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» и проводится совместно с Министерством обороны РФ в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и входит в программу создания историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Для успешной реализации проекта создана совместная экспедиция ИИМК РАН и Государственного Эрмитажа. К работам привлечены следующие организации: Государственный Эрмитаж, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Институт археологии Крыма, Севастопольский государственный университет