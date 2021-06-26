В Ялте опять сильный дождь

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Ялте за полтора часа.

Количество осадков, выпавших в Ялте за полтора часа в субботу, 26 июня составило 19 мм, что соответствует почти половине месячной нормы, сообщили ТАСС в Крымском гидрометцентре. Дождь опять вызвал подтопления на ряде улиц города.

«В Ялте сильный дождь, выпало 19 мм осадков за 1 час 36 минут», — сказал собеседник агентства, отметив, что среднемесячная норма осадков в июне в Ялте составляет 42 мм.

Как сообщил синоптик, на Ангарском перевале прошел сильный ливень, за 48 минут выпало 40 мм осадков. Осадки на горе Ай-Петри значительно меньше — 15 мм.

Ранее в пресс-службе МЧС Республики Крым сообщали, что спасатели получили 19 сообщений о подтоплениях от жителей Ялты после прошедшего в субботу 26 июня дождя.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее серьезные последствия непогоды в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.