Обильные осадки активизировали оползни

Севприроднадзор провел оперативное обследование обвалоопасных участков побережья на Фиоленте и на Северной стороне.

«В связи с тем, что на прошлой неделе выпало большое количество осадков, активизировались оползни и обвалы. Мониторинг этих процессов проводится ежеквартально, но после таких осадков возможна активизация, поэтому наши специалисты и ГБУ «Экоцентр» провели оперативное обследование самых опасных участков», — сообщила пресс-служба Севприроднадзора.

На Фиоленте, в районе пляжа «Царское село», экстремальные ливневые осадки 18 июня привели к возникновению кратковременных разрушительных потоков, что стало причиной эрозионного размыва и обвала части тропы, ведущей к пляжу. Глубокие эрозионные промоины могут привести к обрушению тропы на участке более 100 метров.

В ходе обследования спуска от места обвала до металлической лестницы на пляж выявлены активное замачивание склона и участки склона, подверженные сползанию и осыпанию грунтов.

Наибольшую угрозу представляют оторвавшиеся от коренного склона глыбы и отдельно нависающие выступы горной породы.

В Немецкой балке обвальные процессы не зарегистрированы, но на протяжении 500 метров береговой зоны отмечаются крупные сформированные трещины, активизация которых может произойти в любой момент независимо от погодных условий.

На всем побережье Северной стороны до мыса Лукулл (Кача и Андреевка) также возможна активизация оползней, здесь ключевую роль помимо осадков играет и антропогенный фактор: полив садовых участков, нецентрализованное водоотведение, сброс сточных вод в выгребные ямы. Повышение общей увлажненности пород и снижение прочности склонов оказывают влияние на развитие оползневого процесса.

Севприроднадзор просит обращать внимание на предупреждающие знаки. Находиться сейчас на этих территориях очень опасно. Для отдыха предлагают выбирать пляжи из официального перечня.