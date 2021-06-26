Наличие вакцины не гарантируют

Севастополь получает антиковидные вакцины по графику, но в отдельных пунктах вакцинации ее может и не оказаться.

Департамент здравоохранения информирует, что кампания по вакцинации от коронавируса проходит в штатном режиме. Работают 29 прививочных пунктов.

В связи с устойчиво жаркой погодой и необходимостью соблюдения «холодовой цепи» — безопасных условий доставки, транспортировки и хранения вакцины, а также в связи со значительным увеличением количества желающих пройти вакцинацию возможны временные (до двух часов) перерывы в работе отдельных пунктов вакцинации до пополнения запаса вакцины.

Жителей города просят отнестись к возникающим неудобствам с пониманием.

Департамент обещает в ближайшее время запустить интерактивную систему, в которой будет отображаться оперативная информация о наличии вакцины в разрезе каждого пункта вакцинации.

По состоянию на утро 26 июня в Севастополе привились от коронавируса 79 985 человек. Второй этап вакцинации прошли 65 228 жителей региона. Случаев осложнений в городе не зарегистрировано.