Ищут хозяев 12 участков, идущих под снос

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя ищет собственников земельных участков, подлежащих изъятию при строительстве двух многоуровневых транспортных развязок.

Собственников 12 земельных участков, подлежащих изъятию в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении дорог «Севастополь – порт «Камышовая бухта» и «пр.Генерала Острякова – ул.Хрусталёва (5-й км Балаклавского шоссе)», просят отозваться, так как информация о них отсутствует в Едином госреестре недвижимости.

Документы нужно предоставить по адресу: Севастополь, ул.Карантинная, 45, каб. 22.

Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства реализуется департаментом в соответствии с проектами планировки и межевания территории этих линейных объектов. Ознакомиться с ними можно на сайте департамента архитектуры.

Всего под снос при реконструкции дороги в Казачью бухту полностью или частично попадают 49 участков. Для реконструкции развязки «Огурец» на 5-м км Балаклавского шоссе — 28.

Развязки обещают начать строить осенью 2021 года.