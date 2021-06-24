Житель Симферополя задержан за сбор данных о полетах российской военной авиации

«В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности РФ», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены, он заключен под стражу. Ведется следствие.

Следствием установлено, что гражданин С. собирал и передавал информацию о деятельности авиации ВКС и ВМФ над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, содержащую информацию военного характера, которая может быть использована иностранным государством против безопасности РФ с учетом их добывания по заданию украинской разведки.

Суд постановил, избрать С. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа 2021 года.