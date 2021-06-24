В Болгарии открылись выставки из фондов Музея героической обороны Севастополя

22 июня в столице Болгарии открылись несколько выставок, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной войны. Две из них подготовил и представил Музей героической обороны Севастополя, сообщает ТАСС.

Экспозицию о Ялтинской конференции руководителей государств-союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритания) в 1945 году и выставку «И были вместе дети и война» подготовил и представил Музей героической обороны Севастополя вместе с Русским клубом Софии и представительством Россотрудничества в Болгарии.

Также представлены авторские работы молодых художников, специально подготовленные к скорбной дате начала Великой Отечественной войны.

Главными гостями торжественной церемонии стали российские ветераны войны, проживающие в Болгарии, дипломаты России, Белоруссии и Армении, представители болгарских общественных организаций.