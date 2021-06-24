Спасли далеко заплывшую женщину

В районе пляжа «Учкуевка» спасатели пришли на помощь заплывшей в открытое море женщине.

Сигнал с просьбой о помощи в поисково-спасательное подразделение «Учкуевка» поступил 23 июня в 21.33. Спасатели доложили о происшествии оперативному дежурному Центра гражданской защиты Севастополя. К месту происшествия вышел катер поисково-спасательного подразделения «Омега».

Женщину нашли и эвакуировали катером из труднодоступного места. Медицинская помощь ей не потребовалась, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты.

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