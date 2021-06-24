На медикаменты от ковида выделили еще 9 млн рублей

В рамках сотрудничества с Москвой, за счет подтвержденных неиспользованных остатков средств 2018-2020 гг., департаменту здравоохранения Севастополя выделено дополнительное финансирование на закупку медикаментов, предназначенных для лечения ковида в амбулаторных условиях.

Об этом 23 июня на заседании правительства города доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов. Он пояснил, что на приобретение медикаментов субсидия выделена из федерального бюджета в размере 9 млн руб.

Напомним, что в марте 2021 года Севастополю выделили из федерального бюджета на эти же цели 9,4 млн рублей.