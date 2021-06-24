Департамент транспорта исправляет ошибки в организации бесшовных маршрутов

«Теперь посадка/высадка организована в одном месте. В одном месте в обе стороны следования можно сделать пересадку как на маршрут 12-А, так и на троллейбус 12», — говорится в сообщении департамента транспорта Севастополя.

Для удобства пассажиров пересадочный узел обозначен номерами маршрута. На асфальте они нарисованы большими цифрами и буквами. Расписание движения и список остановок департамент еще не вывесил, но обещает сделать это в ближайшее время.

В комментариях жители СТ «Родник» объясняют, что навести порядок с маршрутами так и не удалось: «Второе рабочее утро показало, что автобус не может ходить по указанному маршруту! На остановку в «Роднике» («Аптека») автобусы сегодня не доходили. Пришлось выбираться кто как смог. Итог — снова опоздания на работу!»

С 23 июня в Севастополе изменена схема некоторых маршрутов: их сократили, объединили и предложили добираться до центра города с пересадками при помощи бесшовной стыковки с автобуса на троллейбус. Первый день такой работы показал, что большинству горожан не понятно, как это работает, а место пересадки с одного вида транспорта на другой на 5-м км Балаклавского шоссе просто невозможно найти.