Улицу Пугачева начали ремонтировать и бросили

— У нас начали капремонт, сделали тротуары, которые завысили, подняв над проезжей частью, никаких откосов не выполнили, а потом и вовсе ушли с объекта. Несколько месяцев уже ничего не делается, — сообщила жительница.

Выслушав ее, директор департамента пообещал, что в июле подрядчик непременно вернется на объект. По его словам, сейчас он занят на других объектах, заканчивает работать в переулке Античный и в парке Победы.

— Как только там закончит, в июле мы ожидаем, что вернется к вам, — пообещал П.Иено. Он также заверил, что самолично приедет и оценит состояние выполненных работ и объем того, что предстоит сделать. Но только после того, как на объект в очередной раз зайдет подрядчик.

На это Ирина Анатольевна ответила, что неплохо было бы и с жителями ул.Пугачева пообщаться, выслушать их накопившиеся претензии.

— Вы видели, что у станции Скорой помощи через асфальт трава проросла? А ведь месяца не прошло, как его положили! — возмутилась она. По ее мнению, это случилось из-за того, что под асфальт дорожники вместо песка засыпали землю. Ее также возмущает, что примыкание проезжей части к тротуарам расковыряли и бросили.