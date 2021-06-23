Пострадавших от наводнения в Байдарской долине просят сообщить о себе

В Орлиновском муниципальном округе собирают информацию об ущербе, нанесенном жителям окрестных сел паводком после ливня 18 июня.

В администрацию муниципального округа уже обратились более двух десятков жителей, пострадавших в результате случившегося наводнения, это жители сел Павловка, Гончарное, Орлиное, Подгорное.

Реагируя на обращения, руководство МО обходит домовладения и проводит фотофиксацию. Уже подготовлены и отправлены письма-обращения в департамент общественной безопасности, с просьбой о выделении ресурсов и спецтехники для преодоления последствий наводнения по линии Гражданской обороны.

Как сообщили «Севастопольской газете» в администрации округа, в Байдарской долине, в местах, оказавшихся в зоне затопления, необходимо произвести расчистку ливневок, канализации, дорог, для чего требуются значительные средства и специальная техника, которой в муниципалитете просто нет.

Для понимания масштаба нанесенного стихией ущерба и максимально быстрого его устранения руководство Орлиновского муниципалитета просит жителей, чье имущество пострадало, сообщить об этом по телефону 63-42-80.