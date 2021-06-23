Памятник Матросу и Солдату никому не нужен

Памятник на мысе Хрустальный — один из значимых монументов в Севастополе, посвященных Великой Отечественной войне. Две гигантские мужские фигуры, устремленные в сторону моря, просматриваются едва ли не отовсюду и символизируют мужество и героизм защитников города. Однако нынешнее состояние памятника не выдерживает никакой критики.

Как это было

История создания памятника началась еще в 70-х годах, он должен был стать частью мемориала на мысе Хрустальный, куда входил и музей, посвященный событиям второй героической обороны города. Построят ли его, и по сей день неизвестно.

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о сооружении мемориала было принято в мае 1972 года. После этого был объявлен конкурс, в котором приняли участие четыре авторских коллектива из Москвы, Ленинграда, Киева и Севастополя. Победил киевский проект.

Согласно ему, памятник представлял собой двухфигурную скульптурную композицию высотой 41 метр. Сметная стоимость проекта составила 6,884 миллиона советских рублей. По тем временам это была очень немалая сумма.

Судьба памятника оказалась непростой. В 1988 году, когда композиция была уже почти завершена, памятник резко раскритиковали и даже потребовали демонтировать. Этого, правда, не случилось, но из-за отсутствия финансирования работы прекратили. Вопрос о сносе поднимался и в 1990-м, и в 1996-м. Потом памятник решили достроить.

Монумент пережил уже две реконструкции. Первая была необходима, поскольку в 90-е памятник подвергся разграблению и вандализму — Солдат лишился части ноги — листовая медь стала добычей охотников за цветными металлами. После восстановления встал вопрос о достройке памятника, однако для этого по состоянию на 2004 год требовалось примерно 47 млн гривен.

Снести нельзя достроить

Для поиска инвесторов Севастопольская городская администрация объявила конкурс, в результате средства были найдены, в том числе выделены из госбюджета.

Как предполагалось тогда, территория вокруг памятника должна стать местом проведения патриотических акций, парадов и других массовых мероприятий. Вопрос о сносе или переносе монумента отпал сам собой — администрация города и ветераны настояли на достройке монумента именно на мысе Хрустальный.

Символ города

Так или иначе, но вторая реконструкция была завершена к празднованию Дня Победы 2007 года. За 11 месяцев и более 20 миллионов гривен силами Строительного управления Черноморского флота памятник привели в порядок, достроили и выполнили благоустройство прилегающей территории. Площадь перед монументом выложили плиткой, а у подножия Матроса и Солдата зажгли Вечный огонь.

Несколько лет он зажигался по специальному распоряжению администрации города — в связи с какими-либо событиями, памятными датами и праздниками, но с конца 2016 года огонь горит постоянно. Сам монумент стал одним из символов города. Именно по этой причине его нынешнее состояние вызывает недоумение не только у самих севастопольцев, но и у гостей города.

Бесхозный, значит, ничей

Речь идет о том, что за прошедшие с момента реконструкции годы сам монумент изрядно обветшал и разрушился. Следы этих разрушений в настоящее время очевидны, и они не единичны.

Целыми рядами отваливается облицовочная плитка. Многочисленные сколы, трещины обезобразили лицевую часть основания и постамента. Это режет глаз, когда подходишь к монументу.

Отдельные фрагменты основания пребывают в откровенно аварийном состоянии, что вызывает обоснованное возмущение: неужели этого никто не видит?!

Вопросы возникают и при осмотре скульптуры. Она частично разрушена, в отдельных местах металлоконструкции оголены, а в образовавшейся полости устроен настоящий мусоросборник.

Почему этот знаковый для города монумент пребывает в столь неприглядном виде, «Севастопольская газета» поинтересовалась у основателя сообщества «Архитектура Севастополя» Степана Самошина.

— За сохранностью объекта должен следить его владелец, но проблема почти всех севастопольских объектов культурного наследия — в неопределенности собственника, — обобщил проблему С.Самошин.

Действительно, как пояснили в Севнаследии, памятник Матросу и Солдату, являясь объектом культурного наследия, с определенной зоной охраны, на самом деле ни за кем не закреплен. Это означает, что и ухаживать за ним некому.

Единственное, что могут предпринять в Севнаследии, — зафиксировать очередные повреждения, обусловленные временем, либо следы вандализма. Сведения о последних передаются в прокуратуру города, чтобы потом...

Впрочем, что именно должно произойти потом, никому толком неизвестно.

Зато...

Одной из патриотических акций, организованной в ночь с 21 на 22 июня и посвященной скорбной дате начала Великой Отечественной войны, стало выкладывание зажженными свечами контура памятника Матросу и Солдату. Получилось впечатляюще!

Тем более, что горящий контур не передает истинного состояния монумента, за который откровенно больно и стыдно.