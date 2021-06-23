Капремонт улицы Галины Петровой завершат досрочно

Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, инспектировавший объект 22 июня.

В этот день рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта, который крепится на специальную синтетическую армирующую сетку.

По словам П.Иено, капремонт общей стоимостью 51 млн рублей выполнен на 95%. Контракт заключен до декабря, но дорожники идут с опережением графика.

После укладки верхнего слоя асфальта, нарисуют разметку и установят дорожные знаки.

— Общая протяженность улицы составляет 780 метров, я думаю, что в ближайший месяц работы будут закончены, — пообещал директор департамента.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», в ходе капремонта у жителей улицы возникло немало вопросов, связанных с отводом ливневых вод. Особую обеспокоенность вызвал участок на перечении улиц Галины Петровой и Дунайской, в этом месте значительный уклон, куда во время дождя устремляются потоки воды.

По словам П.Иено, пожелания жителей были учтены на 90% за счет внесения изменений в проектную документацию.

И все же остались проблемные участки. Так, дорогу к детскому саду №32 по улице Дунайской включили в перечень объектов, запланированных к капремонту по программе ФЦП уже в этом году, правда с оговоркой: «при наличии финансирования». Однако, по словам П.Иено, проведенные мероприятия уже теперь позволяют оградить детский сад в дождь от подтопления.

— Ремонт улицы Галины Петровой — яркий пример взаимодействия с жителями, каждый сантиметр пройден вместе и обсужден, — заявил П. Иено.

В качестве примера такого взаимодействия он назвал транспортную развязку на пересечении улиц Галины Петровой и Жени Дерюгиной, устройство которой было пересмотрено. По ливневой канализации удлинили ливневую решетку и установили дополнительные ограждения, для избежания перелива воды. На улице также выполнены работы по переносу инженерных сетей, устроен тротуар, в ближайшее время установят леерные ограждения.

По словам П.Иено, вся городская ливневая канализация нуждается в капремонте в рамках ФЦП.

— Мы выполнили лишь маленький кусочек этих работ, которые потом вольются в общую схему, — пообещал директор департамента.

По словам представителя подрядчика, в ходе ремонта уложено 2 тысячи метров бордюров, а общая площадь асфальтового покрытия составляет 6 тысяч квадратных метров.