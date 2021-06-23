Городскую литературную премию не отменили

Конкурс на соискание Литературной премии им.Льва Тостого в 2021 году пока официально не объявлен, но он состоится.

Об этом «Севастопольской газете» рассказала председатель правления Севастопольского отделения Союза писателей России Татьяна Воронина.

— Несмотря на то, что официального объявления о конкурсе не было, в литературных кругах всем известно, что конкурс состоится. Как обычно, 7 сентября будут названы лауреаты. Уже начиная с апреля все заинтересованные принять участие в конкурсе авторы несут свои произведения. Работа идет, — подчеркнула Т.Воронина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в кабинете №3 департамента культуры на ул.Терещенко, 12.

Задержку объявления о проведении городской литературной премии в департаменте культуры объяснили тем, что основным документом для премии является положение о конкурсе от 2015 года. Но каждые пять лет оно должно обновляться. Работа над корректировкой документа сейчас ведется, после чего новое положение должно быть утверждено правительством города.

— По всей видимости, на это потребуется еще месяц-полтора, — сообщила «Севастопольской газете» сотрудник департамента.

Справка

Городская Литературная премия имени Льва Толстого учреждена в 1993 году Союзом писателей Крыма и Севастопольской городской госадминистрацией для поощрения наиболее талантливых литераторов — профессиональных писателей и поэтов, а также журналистов, ученых, историков и другой пишущей братии.

С 2010 года церемония вручения премий проходит в литературно-музыкальной гостиной ЦГБ им.Л.Н.Толстого в сентябре, приуроченная к дню рождения великого писателя.