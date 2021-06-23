Британский корабль нарушил границу России в районе мыса Фиолент

Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Defender, не реагировавшего на предупреждения о нарушении государственной границы России.

Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России 23 июня остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе Севастополя. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М — предупредительное бомбометание, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В 11.52 23 июня с.г. эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км», — заявили в военном ведомстве.

Британский корабль получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировал на него.

«В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender», — подчеркнули в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в 12.23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец Defender покинул границы территориального моря РФ.

Министерство обороны Великобритании в свою очередь заявило, что ее эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительных выстрелов по нему российские военные не производили.

Позже выяснилось, что британское военное ведомство было в курсе провокационного прохода «Дефендера» у берегов Крыма.

В Черное море эсминец вошел 14 июня. 21 июня в Одессе на его борту военные чиновники Великобритании и Украины подписали меморандум о морском партнерстве. В нем говорится о совместном проектировании и строительстве кораблей и двух баз ВМС Украины.