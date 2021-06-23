Бесшовные перевозки пока шиты белыми нитками

Воспользоваться автобусом №120, чтобы бесшовно добраться из центра города на 7-й км Балаклавского шоссе в СТ «Родник» журналистам «Севастопольской газеты» не удалось.

Как ранее было объявлено департаментом транспорта, с 23 июня внесены изменения в ряд автобусных маршрутов Севастополя. В том числе маршрута №120, который теперь сокращен до микромаршрута — с 5-го км до 7-го км и обратно. В центр города придется добираться, пересев на троллейбус №12. Чиновники обещали бесшовную стыковку: заплатив один раз картой ЕГКС, при пересадке не нужно оплачивать проезд вторично. И уверяли, что ждать на остановке транзитным пассажирам совсем не придется.

Такие стыковочные пересадки организованы на ул.Токарева для троллейбуса №5 и автобуса с таким же номером, а также на 5-м км Балаклавского шоссе для троллейбуса №12 и автобуса №120. «Севастопольская газета» прокатилась по обновленному маршруту на 5-й км, чтобы выяснить, как это работает.

Ждать троллейбус №12 на ул.Большая Морская пришлось недолго. Оплатив поездку, мы сохранили заветный билет, по которому на 5-м км Балаклавского шоссе нужно пересесть на 120-ю маршрутку.

В комментариях в соцсетях департамент транспорта уверял возмущенных жителей района 7-го километра, что пересадка будет производиться прямо на той же остановке, а ожидание не превысит четырех минут. Но на сумбурном, загазованном и многолюдном 5-м км пришлось обойти все возможные оборудованные и необорудованные остановки, расспрашивая скопившихся в ожидании общественного транспорта пассажиров, где же теперь останавливается автобус №120?

На вопросы все реагировали доброжелательно, отправляя с одной стороны площади на другую, с ближней остановки на дальнюю. Пять человек сообщили, что маршрут вообще отменили. Охранник холдинга безопасности «Нева», который расположен напротив рынка «Южный», утверждал, что с утра своими глазами видел пять автобусов №120! За последним, якобы, бежала женщина аж до остановки автобуса №9, может, даже успела...

Еще говорили, что читали в социальных сетях, мол, 120-й теперь в город не ходит, а куда ходит — не поняли. В результате нам предложили воспользоваться такси.

Побегав по жаре в безрезультатных поисках нужного автобуса более двух часов, журналисты несолоно хлебавши вернулись в редакцию.