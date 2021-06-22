Взымать штрафы за неоплаченную парковку не будут еще два месяца

Депутаты Законодательного собрания Севастополя во второй раз отказали департаменту транспорта в праве взимать штрафы с автомобилистов за неоплаченную парковку.

Представленный законопроект предусматривал передачу полномочий по администрированию таких штрафов от горхоза гортрансу, но не набрал достаточного количества депутатских голосов.

На заседании 22 июня было предложено внести изменение в закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях» в части, касающейся полномочий по взиманию штрафов за неоплату парковки.

Документ был отклонен в первом чтении, а во втором, после представления директором департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павлом Иено, смог набрать только 10 голосов.

Следующее заседание городского парламента, где может быть рассмотрено такое изменения закона, может состояться только через два месяца.

Ввести плату за парковку в Севастополе пытаются с 2017 года, но этому мешали пробелы в законодательстве. Операторы парковок не имели доступа к персональным данным граждан, поэтому выписать штраф за неуплату парковки нарушителю не могли.

Весной 2020 года изменилось федеральное законодательство. Теперь ГИБДД может передавать персональные данные на хозяина автомобиля, не оплатившего парковку, департаментам транспорта во всех трех федеральных городах России. Прежде это касалось только Москвы.

1 июня 2021 года департамент транспорта громко объявил, что парковки в центре Севастополя уже платные. Потом оказалось, что большая часть паркоматов не работает, да и сама система взимания оплаты требует серьезной отладки. Как оказалось, полномочий штрафовать автомобилистов у департамента так и нет.