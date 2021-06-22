Военные помогают бороться с последствиями паводка в Крыму

По его словам, в результате аномального количества осадков на полуострове оказались подтопленны девять городов и 27 населенных пунктов.

«Президентом России даны указания о применении и подключении вооруженных сил к проведению этой работы. С этой целью сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, войска РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска», — цитирует ТАСС выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.

В Крыму сейчас создана группировка МО РФ по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21,6 тысяч человек и более 1,3 тысяч единиц техники. По словам С.Шойгу, для организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности сегодня в Крым вылетает замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, чтобы на месте координировать все действия сил и подразделений ВС РФ, а также для работы с руководством Крыма.

Присутствовавший на совещании по видео-конференц-связи глава Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности военным и министру за помощь республике и местному населению.