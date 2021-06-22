В Ялте проведут масштабную дезинфекцию

МЧС направило в Ялту дополнительно 100 сотрудников со специальной техникой для проведения дезинфекции улиц вокруг жилых домов, которые оказались подтоплены после ливней, сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

«100 человек к исходу дня будут в Ялте со специальной техникой, со средствами специальной санитарной обработки. Потому что, вы видите, что происходит в домах, и эта работа требует оперативности. При повышении температуры угроза заболеваемости может быть увеличена. Поэтому мы будем проводить дезинфекционные мероприятия, в том числе вокруг таких жилых домов, которые будут подтоплены в целом», — цитирует В.Яцуценко ТАСС.

Второй отряд, состоящий также из 100 человек, прибудет в Ялту в ночь на среду, 23 июня к трем часам. Сейчас на улицах города работают около 130 единиц техники и 534 сотрудника МЧС.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Погиб один человек, пострадали 49. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.