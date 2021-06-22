Туристов временно не пускают в заповедные леса под Ялтой

В Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыты несколько эколого-просветительских маршрутов. Но водопад Учан-Су уже доступен для посещения.

Оценив состояние туристических троп после дождей и паводков, администрация ФГБУ «Заповедный Крым» временном закрыла для посещения Боткинскую и Штангеевскую Таракташскую, Кореизскую тропы, велосипедный маршрут «Ягодка» и тропу Уч-Кош.

Открытие маршрутов планируется после полной ликвидации последствий паводка.

Сейчас в Ялтинском заповеднике размыты тропы, завалы из камней и земли, непрекращающиеся потоки воды. Разрушены дороги лесопожарного назначения, расчистку которых необходимо провести в первую очередь.

В списке закрытых территорий уже нет Учан-Су. Обвал по пути к водопаду устранен и угрозы безопасности туристов нет. В ближайшее время временный настил заменят на постоянный, а разрушенную подпорную стену восстановят.

Сотрудники заповедника благодарят за понимание тех туристов, кто не подвергает опасности себя и своих близких и воздерживается от посещения лесных троп.