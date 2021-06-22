Почти полмиллиарда рублей уходит на лечение горожан за пределами Севастополя

В 2020 году 502 млн рублей было потрачено на лечение севастопольских пациентов в других регионах России за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Такая информация была озвучена его директором Татьяной Гроздовой на отчете в Законодательном собрании Севастополя 22 июня. Это почти десятая часть бюджета фонда.

«502 млн рублей мы израсходовали на оказание помощи нашим жителям, которые лечились в других субъектах федерации. Основная сумма — 247 млн рублей — это Республика Крым. Из них основная масса — больница им.Семашко и Детская республиканская больница», — отчиталась она.

Пациенты также выезжают на лечение в Москву и Санкт-Петербург. Прежде всего для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Т.Гроздовой, в 2021 году для софинансирования расходов на лечение севастопольских пациентов в федеральных клиниках правительством города предусмотрено 350 млн рублей.

Директор фонда отметила, что открытие новых лечебных учреждений будет способствовать тому, что больше пациентов смогут проходить лечение в Севастополе.

Справка

Бюджет Территориального фонда ОМС в 2020 году составил почти 5,7 млрд рублей.