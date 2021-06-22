Открыли памятник Нельсону Степаняну

В торжественном митинге по случаю открытия бюста приняли участие представители городской и местной администраций, армянской диаспоры, ветераны, жители проспекта Октябрьской революции и ул.Степаняна.

Инициаторами установки бюста стали активисты района во главе с Героем России Дмитрием Полковниковым и председателем общественной организации «Региональная Армянская Национально-Культурная Автономия Севастополя» Айказом Хачатряном. Еще в начале года они предложили руководству муниципального округа создать памятное место легендарного летчика на одноименной улице.

Председатель региональной общественной организации «Союз Героев Города-Героя Севастополя» Д.Полковников, который принял самое активное участие в реализации проекта, рассказал, как возникла идея создания памятника. По его словам, еще в 90х годах, он, молодой офицер, участвовал в спасении памятника Н.Степаняну, который в только что получивших независимость республиках Прибалтики мог быть уничтоженным. Через много лет ему случайно довелось посетить поселок Лебяжий, где во время войны располагался военный аэродром, откуда летчик-герой ушел в свой последний полет. А в 2019 году, когда Герой России переехал на постоянное место жительства в Севастополь, его сын пошел в школу, которая расположена на ул.Степаняна.

— Для меня это был знак. Я встретился со своими товарищами по общественной организации. Ребята идею поддержали, и мы начали поиск средств на изготовление бюста. Мы обратились к представителям бизнеса и огромное спасибо предпринимателю-меценату из Санкт-Петербурга Гранту Агасьяну, который оплатил изготовление бюста. Спасибо общественникам из «Блокпоста Севастополь», которые помогли привезти и установить бюст и всем неравнодушным людям, — поблагодарил собравшихся Д.Полковников.

— Бюст герою — это благодарность и память о тех людях, которые отстаивали и защищали честь Родины, — подчеркнул важность момента 96-летний ветеран ВОВ, председателем общественной организации партизан и подпольщиков Севастополя Михаил Латоха.

Торжественность события собрало вокруг себя местных жителей, у которых мероприятие вызвало искренние чувства.

— Когда мы сюда переехали, эта улица называлась Летчиков, только потом ее переименовали в Проспект Октябрьской революции. Мы специально пришли сюда посмотреть на открытие памятника, почтить память летчика, который сражался за нашу Родину. Мы здесь живем и гордимся нашими героями, — рассказала «Севастопольской газете» местная жительница Галина Балич.

Автор бюста — скульптор, заслуженный художник РФ, член союза художников России Анатолий Дементьев.

Справка

Нельсон Степанян — советский летчик штурмовой авиации, дважды Герой Советского Союза, гвардии подполковник. Участник битвы за Ленинград, обороны Одессы и освобождения Севастополя в мае 1944, командир 47 штурмового авиационного полка ВВС Черноморского флота. За время Великой Отечественной войны легендарный летчик совершил 239 боевых вылетов, уничтожив 13 кораблей, 85 танков, 600 автомашин, 140 зенитных и полевых пушек, 27 самолетов. В августе 1944 года за героизм и мужество, проявленные в воздушных боях по освобождению Прибалтики, Н.Степанян был вторично представлен к званию Героя Советского Союза, награду получить не успел. 14 декабря 1944 года он погиб в воздушном бою под городом Лиепая.