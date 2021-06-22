Насильник был в медицинской маске и перчатках

В ночное время 17 июня неизвестный, находясь на территории одного из садовых обществ, увидел в окне дома молодую женщину. Чтобы остаться неузнаным, он надел на лицо медицинскую маску, а на руки — строительные перчатки, проник в дом, избил потерпевшую, подавив сопротивление, и изнасиловал.

Преступление произошло в Балаклавском районе, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

В результате грамотно и оперативно проведенной работы следователями совместно с оперативниками полиции, злоумышленник был в кратчайшие сроки установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель, в феврале 2021 года освободившийся из мест лишения свободы.

Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе УМВД России по Севастополю уточнили, что задержанный — 47-летний житель Ялты. Он работал разнорабочим в одном из строительных магазинов Севастополя и проживал в том же дачном кооперативе, что и потерпевшая. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.