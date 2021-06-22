Москвичка везла наркотики в ручке чемодана
Сотрудники транспортной полиции Крыма задержали в аэропорту Симферополя 38-летнюю жительницу Москвы с крупной партией наркотических веществ.
При проверке багажа женщины в ручке чемодана были обнаружены и изъяты семь полимерных пакетов, содержащих порошкообразные вещества. Эксперты-криминалисты установили, что предоставленные на исследование объекты — амфетамин и смеси амфетамина и метамфетамина, общей массой около 250 г, что является особо крупным размером.
При проведении обыска по месту постоянного проживания москвички, изъято еще три полимерных пакета весом около 300 г амфетамина и смеси амфетамина и метамфетамина.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».
Задержанная останется под домашним арестом до окончания следствия, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.