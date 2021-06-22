Как быстро оформить микрозайм

Скорость оформления и доступность — ключевые преимущества микрозайма. Несмотря на высокий процент, услуга пользуется популярностью у различных категорий граждан. Даже представители успешных социальных групп прибегают к услугам МФО в случае необходимости.

Сейчас эта сфера полностью контролируется государством, грабительские проценты остались в прошлом. Микрофинансовый рынок работает с соблюдением законов и интересов клиентов. В случае нарушения своих прав заемщик может обратиться с жалобой в ЦБ РФ или подать иск в суд.

МФО более лояльны к клиентам и не предъявляют им высоких требований. Обязательными условиями являются совершеннолетие заемщика и наличие российского гражданства. Для оформления услуги потребуется паспорт в целях идентификации клиента.

Чтобы быстро получить деньги, воспользуйтесь переводом на банковскую карту или электронный кошелек. Эти способы считаются самыми удобными — средства поступают моментально в любое время суток, их сразу можно использовать для решения своих финансовых проблем.

На микрофинансовом рынке сегодня работают более 2 000 компаний. Разобраться в многообразии представленных предложений зачастую становится проблемой. Нужно изучить большой объем информации, сравнить процентные ставки, максимальный и минимальный размер займа и срок кредитования, способы вывода и погашения микрозайма. Чтобы найти выгодные условия, потребуется много времени и сил.

Советуем ознакомиться с честными рейтингами МФО и микрозаймов, прочесть отзывы реальных клиентов, оформлявших займ, почитать последние финансовые новости. Все это доступно на проекте ВсеЗаймыОнлайн круглосуточно и бесплатно для всех пользователей.

При необходимости посетитель может напрямую связаться со специалистами сайта по телефону или в мессенджерах и получить консультацию по подбору микрозайма или кредита. Сервис не продвигает и не навязывает услуги определенных компаний, лишь дает независимую оценку работе и продуктам банков, МФО, страховых компаний.

Также преимуществами этого проекта являются:

— Доступ к персональному кредитному рейтингу заемщика, на основании которого производится оценка кредитоспособности клиента;

— Охват большого количества финансовых организаций и услуг — кредиты, ипотеки, микрозаймы, РКО, дебетовые и кредитные карты, страхование;

— Прямая ссылка на сайт МФО для быстрого оформления заявки;

— Тщательная проверка перед публикацией и регулярное обновление контента;

— Удобные фильтры и сортировки для отбора предложений по параметрам.

Надежность компании заключается в ее положительной репутации среди клиентов и легальной деятельности в рамках действующего законодательства. МФО должна быть включена в официальный реестр, опубликованный на сайте ЦБ РФ. Кредитование должно осуществляться в российских рублях по ставке не более 1% в день. Запрещены навязывание дополнительных платных услуг и ограничения в досрочном погашении долга.