Античную усадьбу украли в шестой раз

О том, что маленький макет античной усадьбы №9 (размером 5х5 см) — часть артобъекта, расположенного в Камышовой бухте, возле Динопарка, выкрали с постамента в шестой раз, сообщила руководитель «Севпарков» Ольга Глухова.

«Ну, ребята, ну, это уже не смешно! Я даже слов подобрать не могу, а я на нескольких языках говорю. Это пятая или шестая уже...», — такое сообщение 18 июня она сделала в соцсетях.

В начале марта «Севастопольская газета» писала о подобном происшествии, которое повторяется в археологическом парке с завидной регулярностью. Тогда украденную усадьбу активисты из общественной организации «Севпарки» восстановили и вновь посадили на клей, но вандалам «закон не писан».

Активист «Севпарков» Вячеслав Прокопенко сообщил «Севастопольской газете», что в очередной раз макет усадьбы будет восстановлен, но на этот раз общественники найдет техническое решение, чтобы укрепить популярную у вандалов деталь артобъекта более основательно.

Артобъект усадьбы был изготовлен в 2018 году из архитектурного бетона. Общественники сделали макет надела, где в масштабе расположили и макет усадьбы, изготовив по ней копию для 3D-принтера.