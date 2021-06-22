Акцию «Лучи Победы» проводят во второй раз

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, Севастополь будет участвовать во всероссийской в акции «Лучи Победы».

В 21.30 22 более 80 прожекторных установок и осветительная техника музея-заповедника «Херсонес Таврический», аэродрома «Кача», севастопольского морского порта, спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь», а также передвижные комплексы на территории Приморского бульвара у солнечных часов, на Южном и Северном молах будут направлены в небо в знак памяти всех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом.

Херсонес 22 июня будет работать по специальному графику — до 22.00. Открыты ворота только главного входа.

В 2020 году город–герой Севастополь инициировал проведение акции «Лучи Победы», к которой присоединились 58 городов–героев и городов воинской славы. Год назад волна света поднялась над Музейным историко–мемориальным комплексом героическим защитникам Севастополя «35–я береговая батарея».

Справка

Победная иллюминация была включена в Москве 9 мая 1945 года в ознаменование Победы.