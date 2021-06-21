Течь в отремонтированных кровлях обяжут устранить подрядчиков

Протекшие в результате дождей недавно отремонтированные по программе капремонта кровли будет чинить подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

Такое обещание дал 21 июня на аппаратном совещании заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин.

По его словам, жалобы на протечки зафиксированы по кровлям, которые были отремонтированы в 2017-2019-х и даже в 2020 году.

— С подрядными организациями уже установлен контакт, написаны претензионные письма. Там, где гарантийные обязательства в рамках последних трех лет не вышли, мы направили претензии, чтобы они компенсировали ущерб жителям и восстановили кровли, довели их до качественных показателей, — сказал Н.Жигулин.

На это губернатор Михаил Развожаев поручил взять данную ситуацию на особый контроль, дабы процесс «не увяз в судах».

— Если в добровольном нормальном порядке протечки не будут устраняться и не будет выплачиваться компенсация, эти компании просто не должны быть допущены до работы в Севастополе, — распорядился М.Развожаев.