По нарушению масочного режима приказано выписывать по 100 штрафов в день

На его доклад о проведенных рейдах по выявлению нарушителей на 70 объектах массового пребывания людей и обнаружению всего пяти фактов нарушения губернаторского указа, М.Развожаев отреагировал резким: «Издеваетесь, что ли?! Давайте, все это заканчивайте! Сколько можно разъяснительную работу проводить. Проводите рейдовые мероприятия, значит, штрафуйте! Чтобы сто штрафов в день было, как минимум. Будем бюджет пополнять, лекарства закупать для тех, кто потом в больницу приезжает».

Он также пояснил, что предприятия торговли должны обеспечивать посетителей масками — либо раздавать их бесплатно на входе в торговые центры, либо продавать.

По сообщения пресс-службы правительства города, по состоянию на утро 21 июня в Севастополе выявлен еще 71 случай заболевания covid-19, один человек умер. Всего заболело 15 711 человек, выздоровели 14 245, умерли 710.