Пловцы-ветераны уверенно выступили на Фестивале плавания на открытой воде

Каждое выступление севастопольские пловцы-ветераны завершали убедительной победой. 17 стартов ― 17 медалей: 16 золотых и одна серебряная.

Фестиваль плавания на открытой воде проводился 12 и 13 июня в селе Поповка Сакского района. Это великолепный, уходящий далеко за горизонт песчаный западный берег Крыма. Программа соревнований была насыщена дистанциями для пловцов разноуровневой подготовки: заплывы на 10, 6, 3, 2 и 1,5 километра, старты на 500 метров (с отдельным детским заплывом), эстафета на 6 километров с участием трех спортсменов и эстафета четыре по 500 метров. Все заплывы проводились в море.

На Фестивале плавания на открытой воде Swimcup TYR Crimea Swim Festival клуб ветеранов спортивного плавания «Таврида Мастерс» представляли восемь участников. Среди них — 80-летняя Зинаида Трубникова — категория «Ж60+». Фестиваль не выделял в отдельную категорию пловцов, перешагнувших 80-летний рубеж, что участницу сильно не огорчило.

В первый день фестиваля золотыми медалистками в своей возрастной категории стали пловчихи из клуба «Таврида Мастерс» на дистанциях «Ультра 6 км» и «Ультра 3 км». Первое «золото» завоевала в шестикилометровом марафоне Елена Каторгина (1960, «Ж60+») с результатом 02:25:39.16, одновременно заняв четвертое место в абсолютном зачете среди женщин и 11-е в категории «Абсолют» среди всех, решившихся на такую дистанцию, 23 участниц заплыва.

«Золото» выиграла и Ирина Красивская (1993, «Ж18-29»), преодолев дистанцию «Ультра 3 км» первой в своей категории, четвертой в абсолютном зачете среди женщин и восьмой в «Абсолюте», среди всех шести десятков участников заплыва, уступив в финише лишь четырем из 38 стартовавших с нею мужчин. Ее результат: 57:46.75.

Феерическое окончание первого дня фестиваля ― эстафета 6 км (3 + 1,5 + 1,5). Состав команды «Таврида Мастерс»: Сергей Хомяков (1963, «М50-59»), Дмитрий Андреев (1963, «М50-59») и Татьяна Шарун (1977, «Ж40-49»).

Состязавшиеся за первое место команды «Таврида Мастерс» и «Керчь» (в ее составе мастер спорта СССР Сергей Биховец — 1966, «М50-59», Екатерина Косякова ― 1967, «Ж50-59», Нина Булгакова ― 1980, «Ж40-49») не просто дружны, но при необходимости способны на действенную взаимопомощь. Однако результат точен и сух: «золото» ― у «Таврида Мастерс», «серебро» ― у команды «Керчь».

Старты второго дня начались в семь утра с дистанции «Ультра 10 км» — это марафон из озера Донузлав вокруг Южной косы в открытое море и далее вдоль берега к финишной арке фестиваля. Всего стартовали 13 участников 1955-1997 годов рождения. Финишировали 11, из них ― две девушки. Преодолев дистанцию менее чем за три часа и опередив ближайшего соперника на 7 минут 41 секунду, золотым в «Абсолюте» с результатом 2:52:39.02 стал представитель команды «Таврида Мастерс» Дмитрий Андреев (1963, «М50-59»). Морской марафон такой протяженности ― первый в ряду спортивных достижений севастопольского пловца. И сразу ― «золото».

Заплыв «Суперлайт 500 м» ― два «золота» «Таврида Мастерс» в возрастных категориях. Первая золотая медалистка Галина Фуфаева (1967, «Ж50-59») с результатом 00:09:36.64 стала также шестой в «Абсолюте» среди всех 35 участников заплыва и четвертой среди женщин. Особенно тепло встречали на финише 80-летнюю З.Трубникову (1941 г.р.), выступавшую в категории «Ж60+». В морских марафонских заплывах на состязаниях такого уровня она выступала впервые.

Дистанция «Классик 2000 м» покорилась четверым пловцам из команды «Таврида Мастерс». Татьяна Шарун (1977, «Ж40-49») ― золотая медалистка в категории «Абсолют женщины», первая в своей возрастной категории и вторая в абсолютном зачете среди всех 46 участвовавших в этом заплыве и не сошедших с дистанции спортсменов, мужчин и женщин, финишировала с результатом 00:29:13.91.

Первое место в своей возрастной категории, «серебро» в категории «Абсолют мужчины» и четвёртое место в абсолютном зачёте заплыва с результатом 00:31:20.43 завоевал С.Хомяков (1963, «М50-59»). Безусловное «золото» в своей возрастной категории и у Елены Каторгиной (1960, «Ж60+») с результатом 00:40:17.65, оставившей позади более двух десятков 30-58-летних соперников (это вторая ее золотая медаль на Swimcup TYR Crimea Swim Festival-2021). Олег Сибирцев (1969, «М50-59») стал серебряным медалистом в своей возрастной категории, его результат: 00:41:10.42.

«Золото» последней эстафеты 4 х 500 метров далось очень непросто, но это достойное завершение Фестиваля плавания на открытой воде-2021 пловцами-ветеранами клуба «Таврида Мастерс».

Юля ПОДГОРНАЯ