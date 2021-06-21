Ликвидируют последствия циклона

О ликвидации последствий аномальных дождей в Севастополе 21 июня на аппаратном совещании в правительстве города доложил заместитель губернатора Алексей Парикин.

По его информации, на ликвидации последствий дождя 18 июня были задействованы 35 рабочих и 24 единицы техники, 19-го — 33 человека и 18 единиц техники, 20-го — 10 рабочих и 8 единиц техники.

18 и 19 июня на улицах Севастополя были выполнены прочистка решеток ливневой канализации, устранение подтоплений проезжей части и обеспечение водоотвода, очистка лотков, уборка деревьев с проезжей части и тротуаров, очистка покрытий от наносов грунта на автодорогах.

— На автодороге Ялта-Севастополь производилась уборка схода камней, механизированная очистка асфальтового покрытия дорог. В период с 18 июня по настоящее время в круглоусточном режиме в диспетчерскую службу Севавтодора поступило 168 обращений, — сообщил А.Парикин.

Он также заверил, что оползневые участки находятся под постоянным монирингом, на восстановление замляной насыпи пруда в селе Кизиловом было привлечено шесть единиц техники и восемь рабочих. Кроме того, на автомобильном подъезде к лагерю «Горный» зайдействованы шесть человек и пять единиц техники, там 19 июня выставлен пост.

— По состоянию на сегодня перелива воды нет, все в штатном режиме. После вывоза детей из лагеря приступим к восстановительным работам участка дороги со сроком окончания 24 июня, — сказал А.Парикин.

Он также проинформировал о проводимых в настоящий момент ремонтно-восстановительных работах на участке дороги Орлиное-Родниковое (4-й километр), где задействовано 121 единиц техники и шесть рабочих, срок устранения — 22 июня до 18.00.

В завершении доклада замгубернатора попросил севастопольцев воздержаться от поездок по дороге к лагерю «Горный», чтобы не мешать работать дорожникам.