Купаться на пляжах в пострадавших районах Крыма запрещено

В связи с ухудшением качества морской воды после прошедших дождей и подтоплений Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях.

По состоянию на утро 21 июня санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено.

С целью профилактики острых кишечных инфекций организована иммунизация декретированных групп против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне. Усилен контроль за реализацией мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний на пострадавших территориях, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.