Клещи за неделю покусали более сотни человек

В Севастополе увеличилось количество обращений граждан в медучреждения по поводу укусов и присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 16 июня в различные лечебно-профилактические учреждения города обратились за медицинской помощью по этому поводу 109 человек, в том числе 88 детей до 14 лет. В сравнении с прошлой неделей количество обращений увеличилось на 14%, среди детей — на 10%.

Результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 17% случаев (в 2020 году было 13%), гранулоцитарным анаплазмозом —10% (в 2020 году — 1,8%), моноцитарным эрлихиозом — 4,3% (в 2020 году — 1,0%).

При этом случаи клещевого вирусного энцефалита в городе не зарегистрированы, однако зафиксирован случай клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Что делать, если укусил клещ?

Присосавшегося клеща нужно извлекать срочно, но очень осторожно! Необходимо беречь его брюшко от повреждения и вытекания гемолимфы и крови человека. Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело. Важно не разорвать клеща при удалении: оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. При отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и протоках присутствует значительная концентрация вируса. Руки и ранку на месте укуса следует обработать спиртосодержащим раствором.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов; место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством; после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, необходимо место присасывания клеща протереть ватой, смоченной спиртом, а затем удалить головку клеща стерильной иглой.

Важно помнить, что, находясь на опасной в отношении клещей территории, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей. Если присасывание клеща произошло, то для исключения возможного заражения и в целях ранней диагностики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.