Чернореченское водохранилище наполнится до 50 млн кубов

О том, что главный источник водоснабжения города — Чернореченское водохранилище — из-за дождей в ближайшее время наполнится водой до уровня 50 млн кубов, сообщил 21 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заместитель губернатора Николай Жигулин.

— За три дня такого обильного паводка в водохранилище пришло 14,5 млн кубометров, сегодня мы имеем 43 млн, и в связи с тем, что горный массив нам еще воду поставляет (напитан очень сильно грунт), мы понимаем, что еще порядка 6 миллионов к нам придет. Будет около 50 млн, что позволяет нам сегодня прогнозировать сентябрь следующего года, в случае невыпадения осадков, — заявил Н.Жигулин.

Он также сообщил, что и Кадыковский карьер наполнился, там на 70 сантиметров поднялся уровень воды. Также по всем наземным источникам фиксируется наполнение.

В октябре 2020 года водохранилище обмелело до критической отметки 16,8 млн куб.м.

Всего Чернореченское водохранилище вмещает около 60 млн кубометров воды.