100 баллов по ЕГЭ получили восемь выпускников

По итогам объявления результатов четырех экзаменов восемь севастопольских выпускников набрали на ЕГЭ максимальное количество баллов, сообщили в Региональном центре информатизации и оценки качества образования.

Четверо сдали на 100 баллов единый государственный экзамен по литературе. Вторая четверка получила высший балл на ЕГЭ по русскому языку.

«Результаты ЕГЭ по русскому языку в сравнении с прошлым годом улучшились. Увеличилось количество ребят, получивших 100 баллов за экзамен, высокие баллы — от 81 балла до 99 баллов — у 469 севастопольцев», — сообщила директор департамента образования и науки города Севастополя Елена Богомолова. Минимальный порог в этом году преодолели 99,8% участников экзамена, что также хороший результат.

В 2020 году максимальное количество баллов набрали три выпускника, на высокие баллы экзамен сдали 338 человек.

На высший балл ЕГЭ по русскому языку сдали: Ксения Буганова (школа №45), Леонид Ващин (гимназия №2), София Гончарова (школа №57), Максим Кобзев (школа №48).

В основной срок ЕГЭ по русскому языку в Севастополе сдавали более 2,6 тысячи участников. Результаты экзамена необходимы выпускникам, поступающим в вузы, для получения аттестата о среднем образовании. Также результат ЕГЭ по русскому языку обязателен при поступлении в вузы на каждое из направлений обучения.

В 2021 году вдвое увеличилось и количество стобалльников на экзамене по литературе. Высший балл получили: Кристина Яковлева (школа № 25), Марина Мелентеева (Севастопольский политехнический колледж), Александра Давыдова (гимназии №2), Анастасия Горская (выпускница школы №58 2020 года). В прошлом году так успешно сдали ЕГЭ только двое выпускников.

Экзаменационная кампания продолжается: 21 и 22 июня выпускники сдавали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.