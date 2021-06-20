Торопова дача закрыта для отдыхающих

Поврежденную дамбу на Лесном озере начнут чинить после схода воды и обследования разрушений.

Гидротехнические сооружения в Байдарской долине справились с бурными потоками после сильного дождя 18 июня. А вот на озере в районе Тороповой дачи размыло дамбу.

Сотрудники Севприроднадзора, лесничества, лесхоза и экоцентра с пятницы в круглосуточном режиме работают на водных объектах, особое внимание уделяется тем, которые находятся вблизи жилых домов.

Пруд в селе Новобобровка был недавно отремонтирован и из-за обильных осадков не пострадал. При осмотре плотины повреждений не обнаружено. Учитывая близость пруда к населенному пункту, ведется мониторинг его состояния.

18 июня были проведены дополнительные работы по разветвлению водосбросного канала пруда Туристский, чтобы распределить по рельефу потоки воды.

Ремонт этого гидротехнического сооружения закончили в начале 2021 года, в том числе был обустроен поверхностный водосброс, благодаря которому сейчас удалось избежать перелива воды. На сегодняшний день уровень воды понизился на 1,5 метра. Здесь также постоянно дежурят сотрудники лесничества, лесхоза и экоцентра.

На Тороповой даче иная ситуация. 18 июня с восьми утра стал подниматься уровень воды и произошел перелив через гребень плотины. Поток разрушил плотину на Лесном озере, образовалось два прорыва. Далее по каналу вода прошла в водоем у горы Гасфорта. Туда поступило более 400 тысяч кубометров воды, это полностью восполнило отобранный зимой объем, сделанный для экономии ресурсов Чернореченского водохранилища.

Когда уровень воды понизится, на каскадных водоемах Тороповой дачи будут проведены комплексные обследования, а затем — ремонтные работы, сообщили в Севприроднадзоре.

Природный парк «Торопова Дача» сейчас закрыт. Прием отдыхающих возобновится после ремонта дамбы, сообщили в Управляющей компании оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя.