Ялта закрыта на три дня

Все достопримечательности Ялты будут закрыты три дня — до понедельника, 21 июня, для ликвидации последствий подтоплений.

Министерство курортов и туризма закрыло все объекты культурного наследия на ЮБК. Турфирмам рекомендовано ограничить экскурсионную деятельность на территории Большой Ялты до ликвидации последствий сильного ливня, вызвавшего подъем воды в реках, подтопления и значительные разрушения.

Жителей и гостей Крыма просят по-возможности не передвигаться на личном транспорте по дорогам до их полной расчистки.

«Это необходимо, чтобы мы могли максимально навести порядок на улицах», — пояснила мэр Ялты Янина Павленко.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС регионального масштаба. Сильные осадки вызвали подтопления сначала в Керчи и в восточной части полуострова, а 18 июня — на Южном берегу.

В Ялте выпала трехмесячная норма осадков — 135 мм, в горах над курортом — 180 мм. Повреждена инфраструктура, 11 человек пострадало, один погиб.