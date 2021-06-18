Воду будут отключать

Если гидроузлы не справятся с очисткой воды реки Черная, Севастополь отключат от водоснабжения.

Такое решение было принято правительством города на штабе по преодолению последствий сильного ливня 18 июня.

«Возможно в ночь приостановим подачу, чтобы не посадить водозабор. Если будет риск, что выйдет из строя очистное оборудование, мы лучше остановим подачу в город», — объяснил ситуацию на совещании замгубернатора Николай Жигулин.

К вечеру стало ясно, что отключения не избежать: очистка не справляется с бурным красно-коричневым потоком.

Водоснабжение перекроют в полночь, но обещают возобновить к семи утра субботы, 19 июня.

Подобная ситуация была в Севастополе ровно три года назад из-за выпавшей месячной нормы осадков 17 июня 2018 года.

Обильные дожди в районе русла реки Черная тогда спровоцировали селевые потоки с окрестных полей. Вода стала мутной и непригодной для использования. Поэтому было принято решение временно приостановить работу водопроводных очистных сооружений.

Чтобы вода в реке быстрее вернулась к пригодному для очистки состоянию, пришлось увеличить объем сброса из Чернореченского водохранилища.

Но в 2018 году в нем было более 51 млн куб.м воды, тогда как в 2021-м из-за длительной засухи водохранилище только-только наполнилось до половины — 31 млн куб.м.