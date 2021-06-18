В Ялте объявлена чрезвычайная ситуация

За шесть часов в Ялте выпала месячная норма осадков. Дождь не прекращается.

Центр Ялты перекрыт полностью, закрыт и въезд в город. Чтобы на трассе не было пробок, для расчистки селей, задействована крупная техника. Откачивается вода из подтопленных территорий, все службы города задействованы в режиме ЧС.

«Производим эвакуацию людей. В настоящий момент на территории муниципального образования развернуто три пункта обогрева, т.н. перевалочные пункты, где работают волонтеры: 11 школа, спортивный зал МЧС, летний лагерь «Смена» администрации города. В эти три пункта мы свозим людей, которых собираем на улицах, людей из подтапливаемых помещений», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Людям оказывают первую помощь и экстренно расселяют в гостиницы и пансионаты Южного берега.

Ситуация со сдачей школьниками ЕГЭ находится под контролем.

«Детей будем вывозить военной техникой. В ее предоставлении оказывает помощь Росгвардия и командование Черноморским флотом. Штаб по ЧС работает в здании администрации, все под контролем», — сказала глава города.