В Байдарской долине подтоплены школа и дома

В Орлиновском муниципальном округе из-за выпавшей в ночь на 18 июня месячной нормы осадков произошло несколько подтоплений.

Помощь спасателей понадобилась владельцам четырёх домовладений в селах Орлиное и Кизиловое, на территорию которых прибыла вода, и средней школе № 47, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

Воду с приусадебных участков и из помещений школы оперативно откачали. Параллельно спасатели вели подворовый обход, в ходе которого определили, что отселение людей не требуется.

Начальник ГУ МЧС России по Севастополю Дмитрий Козлов прибыл для мониторинга обстановки в муниципальном округе и при помощи беспилотных авиационных систем чрезвычайного ведомства проконтролировал паводкоопасную обстановку.

На данный момент угроза дальнейшего подтопления отсутствует.