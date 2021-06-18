Три женщины перечислили телефонным мошенникам около 400 тысяч рублей

Пострадавшие — женщины в возрасте от 46 до 74 лет. Все они знали о способах, которые используют телефонные мошенники, но поддались на их уловки.

Во всех трех случаях на мобильные телефоны звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка и под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа убеждали установить приложения для удаленного доступа. После чего жертв просили сообщить пароли из СМС-сообщений. Получив полный доступ к банковским счетам, мошенники похитили за сутки почти 400 тысяч рублей.

Полиция Севастополя призывает жителей быть максимально осмотрительными при общении с неизвестными. Запомните: сотрудники банков никогда не сообщают своим клиентам о возможных проблемах с банковским счётом, не предлагают устанавливать какие-либо приложения на смартфон и не уточняют реквизиты и иную конфиденциальную информацию. Эти сведения нужны только мошенникам.

Будьте рассудительны и бдительны!