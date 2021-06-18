Стали известны участники гала-концерта звезд мирового балета

Определился состав участников гала-концерта звезд мирового балета, который состоится на сцене севастопольского Дома культуры рыбаков 12-13 июля.

Некоторые из участников июльского концерта уже выступали перед севастопольцами, другие покажут им свое творчество впервые. Среди приглашенных звезд — заслуженная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова и заслуженный артист РФ, премьер балета Большого театра Владислав Лантратов.

Мариинский театр представят прима-балерина, лауреат премии им.Мясина в номинации «Новый талант на международной сцене» (Позитано, Италия, 2014) Оксана Скорик и заслуженный артист РФ, премьер балета Мариинского театра, приглашенный солист Баварского государственного балета Владимир Шкляров.

Свое танцевальное мастерство продемонстрируют заслуженная артистка Республики Северная Осетия, прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич и премьер балета Большого театра, лауреат специальной премии жюри фестиваля «Золотая маска» за лучший дуэт Вячеслав Лопатин, а также лауреаты международных конкурсов Ксения Рыжкова и Дмитрий Выскубенко.

МАМТ представят ведущая солистка, уроженка Симферополя Жанна Губанова и заслуженный артист РФ, премьер театра Сергей Мануйлов.

Симпатии зрителей также наверняка будут и на стороне молодых танцовщиков — солистки Большого театра, обладательницы III премии I Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет» Ксении Жиганшиной и солиста Большого театра, обладателя I премии Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» Клима Ефимова.

В программе концерта — классическая, неоклассическая и современная хореография.